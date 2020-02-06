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Синоптики резко изменили прогноз на февраль

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 20:33
Синоптики резко изменили прогноз на февраль
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в будет не такой суровой, как прогнозировали несколько дней назад

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, но лютых морозов, как обещали ранее некоторые синоптические ресурсы, не будет. Еще несколько дней назад речь шла о -16, а то и о -20 градусах. Теперь же в обновленном прогнозе от Украинского гидрометцентра говорится о максимуме -13 ночью в нескольких областях.

По данным синоптиков, холоднее всего будет 8-9 февраля, потом в страну вновь придет потепление, а вместе с ним и дожди.

Тем временем, 7 февраля, температура воздуха снизится еще на несколько градусов. Ближайшей ночью -4... -8 (холоднее на северо-востоке - от -7 до -10, а на Закарпатье теплее - от 0 до -2, на Одесчине от -2 до -4, а в Крыму 0... +2 градуса).

Днем плюсовая температура удержится на Закарпатье (+2... +4), в Крыму 0... +2. На остальных территориях мороз - от -1 до -5.

Небольшой снег возможен на Левобережной Украине, в Кировоградской, Николаевской областях, Ивано-Франковщине и в Крыму. Во Львовской области снега может быть больше.

В Киеве в пятницу днем -3... -5, ближайшей ночью заморозит от -6 до -8. Возможен небольшой снег.

Синоптики резко изменили прогноз на февраль

Погода в Украине 7 февраля (фото: meteo.gov.ua)

8 февраля ожидается пик морозов, но до -16 градусов не дойдет. Самая низкая температура ожидается ночью в восточных областях (-11... -13), на Западе от -7 до -11 (ранее прогнозировали до -15). На остальных территориях от -5 до -10.

Днем в субботу будет +1... -3 градусов, кроме восточных областей, где ожидается -2... -5 морозов. Осадки не предвидятся.

С 9 февраля начнет теплеть с Запада. Днем в регионе воздух прогреется до +3... +5, ночью все еще морозно (-4... -8), а на Востоке мороз еще будет держаться. Осадки маловероятны.

Синоптики резко изменили прогноз на февральСиноптики резко изменили прогноз на февраль

Погода в Украине 8 и 9 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 10 февраля, ночные морозы начнут покидать страну, но с Запада придет циклон с моросящим дождем и хмурым небом. Он охватит все западные области, а также часть Севера и Центра с Киевом включительно.

11 февраля осадки в виде довольно сильного дождя с мокрым снегом ожидаются уже по всей стране, лишь на Юге будет небольшой дождь. Будет влажно и прохладно, но в основном с небольшим "плюсом".

Синоптики резко изменили прогноз на февральСиноптики резко изменили прогноз на февраль

Погода в Украине 10 и 11 февраля (фото: meteo.gov.ua)

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