В Украину вернули маму с тремя детьми, которую "эвакуировали" в российскую глубинку

История харьковчанки

Харьковчанка Любовь Бобро, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться с детьми через российский Белгород. Россияне обманули их, как и множество других семей. Захватчики вывезли украинцев в труднодоступную российскую глубинку.

"Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири - в город Курган. Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграцию", - рассказала Люба.

Любовь Бобро вернулась в Украину с России (фото: minre.gov.ua)

Процесс возвращения был очень непростым



Возвращением семьи лично занималась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.



Так называемая "эвакуация" в Россию ничем хорошим для граждан не заканчивается.

В случае, когда вы потеряли связь с вашими близкими, которых оккупанты депортировали в РФ, звоните по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.