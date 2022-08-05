В Украину вернули маму с тремя детьми, которую "эвакуировали" в российскую глубинку

В Украину вернулась женщина с детьми, которая оказалась в России обманом. Ее захватчики заманили эвакуацией, но она попала в ловушку.
Об этой истории рассказали в Министерстве реинтеграции.
Харьковчанка Любовь Бобро, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться с детьми через российский Белгород. Россияне обманули их, как и множество других семей. Захватчики вывезли украинцев в труднодоступную российскую глубинку.
"Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири - в город Курган. Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграцию", - рассказала Люба.
Процесс возвращения был очень непростым
Возвращением семьи лично занималась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
Так называемая "эвакуация" в Россию ничем хорошим для граждан не заканчивается.
В случае, когда вы потеряли связь с вашими близкими, которых оккупанты депортировали в РФ, звоните по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.
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