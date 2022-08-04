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"Тружусь на 5 работах": переселенка с Донбасса в Хмельницком делает все, чтобы не грустить о доме

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Четверг 04 августа 2022 13:19
"Тружусь на 5 работах": переселенка с Донбасса в Хмельницком делает все, чтобы не грустить о доме В Хмельницком рассказали историю переселенки с Донбасса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Переселенка с Донбасса в Хмельницком вынуждена трудиться на пяти работах, чтобы выжить и не думать о доме.

Ее историю рассказало "Суспільне".

История Валерии из Лисичанска

Валерия родом из Лисичанска. Это Донецкая область, в которой сейчас идут активные боевые действия.

В родном городе девушка занималась наращиванием ресниц. У нее было две студии. Их уничтожили россияне.

"Ничего даже не успела вывезти. Все там так и осталось. В Северодонецке студия сгорела. Сгорело полностью здание. В Лисичанске даже не знаю. Даже если она осталась невредимой, то вряд ли там сохранилось оборудование", - с горечью говорит Валерия.

&quot;Тружусь на 5 работах&quot;: переселенка с Донбасса в Хмельницком делает все, чтобы не грустить о домеВалерия уехала из Лисичанска, где идут бои (Фото: suspilne.media)

Когда Валерия приехала в Хмельницкий она сразу принялась работать.
Украинка начала заниматься наращиванием ресниц и волос. Открыла собственные курсы по этим направлениям. И делится своим опытом с другими. Кроме того, начала работать и тренером по пилону.

"Я специально пыталась нагружать себя работой, чтобы не было времени на все новости. Не накручивать себя, не погружаться в эту депрессию еще больше. Она у меня была. И выбраться из нее не так уж легко. Я пыталась себя грузить как можно больше любой работой", - сказала Валерия.

Вскоре девушка планирует заняться еще и продажей салонных косметических средств по уходу за волосами.

По ее словам, такой темп помогает ей держаться на плаву и финансово, и морально.

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