В Україну повернули маму з трьома дітьми, яку "евакуювали" в російську глибинку

Історія харків'янки

Харків'янка Любов Бобро, рятуючись від щоденних ворожих обстрілів, намагалася евакуюватися з дітьми через російський Бєлгород. Росіяни обдурили їх, як і безліч інших сімей. Загарбники вивезли українців у важкодоступну російську глибинку.

"Нас доставили на кордон Зауралля і Західного Сибіру - в місто Курган. Шансів вирватися майже не було. Тоді моя старша дочка, яка залишилася в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції", - розповіла Люба.

Любов Бобро повернулася в Україну з Росії (фото: minre.gov.ua)

Процес повернення був дуже непростим



Поверненням сім'ї особисто займалася віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук.



Так звана "евакуація" в Росію нічим хорошим для громадян не закінчується.

У разі, коли ви втратили зв'язок з вашими близькими, яких окупанти депортували до РФ, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.