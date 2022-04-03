В Украину вернется весеннее тепло: синоптики назвали дату

По прогнозу синоптиков, холодная и дождливая погода отступит в большинстве областей уже в среду, 6 апреля. Ночная температура воздуха поднимется до +3 +6 градусов.

Днем в западных и северных областях воздух прогреется до +10 +12 градусов, в центральной части и на востоке до +14 градусов. А на юге будет уже совсем тепло, от +15 до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 6 апреля

В четверг, 7 апреля, ожидаются небольшие осадки в западных областях и местами в центре. Также покапает на юге страны. А температура поднимется еще на несколько градусов.

Ночью по всей Украине до +4 +7 градусов, днем от +15 до +17 градусов, только на западе ожидается от +10 до +14 градусов.

Карта погоды на четверг, 7 апреля

Тем временем, 3 апреля в Украине все еще будет холодно. И синоптики прогнозируют понижение температуры до -1 градуса, дождь и мокрый снег.

В западных областях и на севере от -1 до +2 градусов, в центре +4 +6 градусов, на юге от +10 до +14 градусов, в восточных областях от +11 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 3 апреля