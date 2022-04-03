UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину вернется весеннее тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет пасмурная и холодная, местами будут идти дожди и даже мокрый снег. Но уже после 5 апреля синоптическая ситуация кардинально поменяется.

Какая погода ждет украинцев на следующей неделе, рассказали в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, холодная и дождливая погода отступит в большинстве областей уже в среду, 6 апреля. Ночная температура воздуха поднимется до +3 +6 градусов.

Днем в западных и северных областях воздух прогреется до +10 +12 градусов, в центральной части и на востоке до +14 градусов. А на юге будет уже совсем тепло, от +15 до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 6 апреля

В четверг, 7 апреля, ожидаются небольшие осадки в западных областях и местами в центре. Также покапает на юге страны. А температура поднимется еще на несколько градусов.

Ночью по всей Украине до +4 +7 градусов, днем от +15 до +17 градусов, только на западе ожидается от +10 до +14 градусов.

Карта погоды на четверг, 7 апреля

Тем временем, 3 апреля в Украине все еще будет холодно. И синоптики прогнозируют понижение температуры до -1 градуса, дождь и мокрый снег.

В западных областях и на севере от -1 до +2 градусов, в центре +4 +6 градусов, на юге от +10 до +14 градусов, в восточных областях от +11 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 3 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода ждет украинцев в апреле 2022 года.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр