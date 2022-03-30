Апрель будет холодным и мокрым: синоптики дали прогноз на второй месяц весны

Погода в Украине в апреле ожидается нестабильная и несмотря на все прогнозы сурков , настоящее тепло стоит ожидать не раньше мая. Ожидается, что Пасха в этом году также будет холодная.

Какая погода ждет украинцев в апреле, рассказали народные синоптики в комментарии для ТСН.

Пасха в этом году будет ранняя – 24 апреля. Спрогнозировать точную погоду пока очень сложно, так как, кроме обычных климатических факторов на территории Украины добавились еще и факторы войны – постоянные обстрелы.

По предварительным прогнозам, в апреле 2022 года ожидается переменная, умеренная погода. Начало месяца станет довольно теплым, местами до +18 градусов днем. Но вот дождей будет сверх нормы – в западных, северных и южных регионах.

В середине месяца, с 17 по 24 апреля придет похолодание, но в последние дни месяца снова потеплеет. По словам народного синоптика Станислава Щедрина, холодно будет с 20 по 30 апреля.

Днем в большинстве областей от +9 до +15 градусов, ночью всего +3 +5 градусов, на востоке еще холоднее – ночью до -2 градусов, днем около +7 градусов. Также возможны ливни и грозы.

Этот прогноз подтверждает и народный синоптик Владимир Деркач. Первая декада апреля, по его прогнозу, будет теплая. Но пасмурная, переменчивая и с небольшими осадками.

В середине месяца ожидается ухудшение погодных условий – понижение температуры и осадки. Возможны даже кратковременные ночные заморозки.

А в последней декаде апреля будет много осадков, температура воздуха будет умеренной, по ночам совсем прохладно.