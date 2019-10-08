ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну повернеться по-справжньому тепла осінь: синоптик назвала дату

STYLERЖиття    08.10.2019 - 13:19
В Україну повернеться по-справжньому тепла осінь: синоптик назвала дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні почне змінюватися в бік потепління

Погода в Україні в найближчі дні зміниться в бік потепління, але в середу, 9 жовтня, в країні буде ще досить прохолодно, місцями випадуть незначні опади, а небо затягне хмарами. Про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, у середу, на Сході, в Центрі і навіть у південних областях найближчої ночі очікуються заморозки від 0 до -5 градусів. Виняток становитимуть Одеська, Вінницька область, а також Крим. На решті території вночі від +3 до +7 градусів тепла.

Вдень, 9 жовтня, потроху почне теплішати. Температура підвищиться до +12... +18 градусів. Найвищі показники будуть на Заході України. А в північних районах (Чернігівщина, Сумщина) очікується від +7 до +12 тепла.

"Однак тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно в сторону потепління", - пише синоптик.

Затьмарювати потепління в середу буде сильний, а місцями поривчастий вітер.

В Україну повернеться по-справжньому тепла осінь: синоптик назвала дату

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується опадів, то на більшості територій буде сухо, лише на Півночі і Заході поморосить.

У Києві в середу, 9 жовтня, стане трохи тепліше. Вночі заморозки не очікуються - від +4 до +5 градусів, вдень близько +12. Буде хмарно, невеликий дощ.

Тим не менш тепло буде набирати обертів і досягне свого піку вже в неділю 13 жовтня - в Україну повернеться бабине літо. На Покрову, 14 жовтня, також очікується прекрасна суха погода від +17 до +22 градусів.

В Україну повернеться по-справжньому тепла осінь: синоптик назвала датуВ Україну повернеться по-справжньому тепла осінь: синоптик назвала дату

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні На заході України сьогодні похолодає
Новини України Наталка ДиденкоПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся