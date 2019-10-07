ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину продолжает засыпать снегом: потрясающие фото и видео

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 13:09
Украину продолжает засыпать снегом: потрясающие фото и видео
Снег в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Снегом покрылись многие горнолыжные районы Карпат

На Западной Украине на минувших выходных выпал снег. Судя по публикациям в сети, украинские Карпаты продолжает заметать, чему способствует минусовая температура на термометре.

Фото с заснеженными Карпатами, которые призывают любителей зимнего отдыха "вострить лыжи" опубликовал ресурс "Украина сейчас" в Telegram.

В сообщении сказано, что снег выпал на Черногорском хребте, в Свидовце и Боржаве.

Снег в Украине (фото: Telegram/Украина сейчас)

Кроме того, в сети появилось видео, на котором горные районы Западной Украины выглядят уже совсем по-новогоднему.

Толстым слоем снега покрыты деревья и подъемники. Судя по видео слой снежного покрытия составляет от 5 до 10 сантиметров.

Снег в Украине (видео: YouTube/Новости Украины. Мир)

Спасатели просят не ходить в горы из-за резкого похолодания в Карпатах Морозы до -6 градусов: синоптики напугали прогнозом на понедельник
Новости Украины снегПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь