Украину накрыло антициклоном Elfi: синоптики предупредили об опасности
Погода в Украине изменится из-за антициклона, который принесет сухие и солнечные условия на территорию большинства областей. Однако местами все же могут быть локальные ливни и грозы.
Что будет с погодой в четверг, 12 августа, читайте ниже в нашем материале.
Согласно прогнозу Наталки Диденко, антициклон Elfi будет определять сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины.
А вот остатки атмосферного фронта в четверг могут локально полить и погреметь в восточных областях, на Запорожье и в Крыму. Осадки будут неравномерные и выпадать местами.
Синоптик также предупредила о порывистом северо-западном ветре, который может разгоняться до сильного.
Что будет с температурой?
Завтра ожидаются теплые, но не жаркие +25+29 градусов, до +30 воздух может прогреться на востоке и юге.
Наталка Диденко предупредила, что уже через неделю в Украину вернется сумасшедшая жара - до +35+37 градусов!
В Украинском гидрометцентре на картах показали, что будет с погодой в стране в ближайшее время.
"12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.
Скрин: Погода в Украине 12 августа (meteo.gov.ua)
Ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, как уберечь себя и свое имущество во время сильной грозы.
Также синоптики объяснили выпавший снег на трассе Одесса-Николаев.