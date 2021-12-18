В Украину движутся суровые морозы: где будет до -19 градусов

В Украину идут суровые морозы, которыми начнется последняя декада декабря. Сильно снизится температура со дня зимнего солнцестояния, 21 декабря, а на Николая 19-го числа ожидается штормовой ветер.

Что будет с погодой в стране в течение следующих пяти дней - читайте в материале Styler .

"Со вторника, с 21-го декабря, как раз на день зимнего солнцестояния, в Украину начнут заходить ощутимые морозы, придет настоящее похолодание", - предупредила Наталка Диденко.

Какая погода будет на выходных?

18 декабря синоптик прогнозирует, что из-за влияния антициклона с северо-запада по имени Zafira, и атмосферных фронтов северных циклонов погода ожидается влажной, облачной, с осадками.

Противостояние антициклона и циклонов принесет в Украину в воскресенье, 19 декабря на Николая, сильный ветер.

Осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя, в зависимости от температуры воздуха. Она в этот день будет колебаться на нуле.

Смотрите на картах Украинского гидрометцентра, какая будет погода на выходных.

Скрин: Погода в Украине 18-19 декабря (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

"В Киеве на протяжении выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно с дождем или туманом... На Николая в столице ожидается сильный штормовой ветер!" - предупредила Диденко.

Температура воздуха днем в субботу около нуля, в воскресенье до +3 градусов.

По прогнозу синоптиков Gismeteo, 21-22 декабря в столице температура днем снизится до -4... -7 мороза, ночью до -10 градусов, однако впоследствии потеплеет.

Где будут самые сильные морозы на следующей неделе

Синоптики прогнозируют, что 20 декабря мы еще удержимся от морозов. Днем +2... -1, на юге до +4 градусов. Ночью до -4 мороза.

Почти по всей стране снег, также ожидается сильный ветер.

21 декабря резко похолодает, днем до -7 градусов, на севере до -11, а на юге до -3 градусов. Ночью на западе и юге -4... -8 градусов, а на остальных территориях -8... -13 мороза.

В среду 22 декабря станет еще морознее. На востоке температура снизится до -19 градусов.

Скрин: Погода в Украине 20-22 декабря (meteo.gov.ua)