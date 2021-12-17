Будет двойной удар: в конце декабря накроет магнитная буря "красного" уровня

Магнитная буря в конце декабря будет длиться несколько дней подряд, вызывая проблемы с самочувствием у многих людей.

Когда ждать магнитной бури, кто подвержен ее влиянию, и как уберечься - читайте ниже в материале Styler .

Дата декабрьской магнитной бури

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитная буря "красного" уровня G1 ожидается 27 и 28 декабря. 29-го числа магнитосфера будет оставаться возбужденной.

Скрин: Магнитные бури в декабре 2021 (tesis.lebedev.ru)

Что такое магнитная буря

Магнитная, или геомагнитная буря - нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, что окружает нашу планету.

Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней кряду, вызывая сбои в работе техники и влияя на самочувствие некоторых людей.

Кому опасны геомагнитные бури

Наиболее страдают в дни магнитных людей метеозависимые люди (которые реагируют на перемены погоды, изменения атмосферного давления), пожилые люди, те, у кого есть сердечно-сосудистые болезни, различные хронические недуги, психически нестабильные люди.

В опасные дни может болеть голова, возникать мигрени, ныть старые травмы, "прыгать" давление, нарушаться сердечный ритм. Также может одолевать чувство беспричинной усталости, апатии, нарушение сна (бессонница, сонливость).

Вот несколько советов, как избежать проблем в дни магнитных бурь: