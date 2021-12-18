В Україну сунуть суворі морози: де буде до -19 градусів

В Україну сунуть суворі морози, якими розпочнеться остання декада грудня. Сильно знизиться температура з дня зимового сонцестояння, 21 грудня, а на Миколая, 19-го числа очікується штормовий вітер.

Що буде з погодою в країні протягом наступних п'яти днів - читайте в матеріалі Styler .

"З вівторка, з 21-го грудня, якраз на день зимового сонцестояння, в Україну почнуть заходити відчутні морози, прийде справжнє похолодання", - попередила Наталка Діденко.

Яка погода буде на вихідних?

18 грудня синоптик прогнозує, що через вплив антициклону з північного заходу на ім'я Zafira, і атмосферних фронтів північних циклонів погода очікується вологою, хмарною, із опадами.

Протистояння антициклону та циклонів принесе в Україну в неділю, 19 грудня, на Миколая, сильний вітер.

Опади очікуються у вигляді мокрого снігу та дощу, залежно від температури повітря. Вона в цей день буде коливатися на нулі.

Дивіться на картах Українського гідрометцентру, яка буде погода на вихідних.

Скрін: Погода в Україні 18-19 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

"У Києві впродовж вихідних буде вогко, часом мокрий сніг, можливо, з дощем чи мрякою... На Миколая у столиці очікується сильний штормовий вітер!" - попередила Діденко.

Температура повітря вдень у суботу близько нуля, в неділю до +3 градусів.

За прогнозом синоптиків Gismeteo, 21-22 грудня в столиці температура вдень знизиться до -4... -7 морозу, вночі до -10 градусів, проте згодом потеплішає.

Де будуть найсильніші морози на наступному тижні

Синоптики прогнозують, що 20 грудня ми ще втримаємося від морозів. Вдень +2... -1, на півдні до +4 градусів. Вночі до -4 морозу.

Майже по всій країні сніг, також очікується сильний вітер.

21 грудня різко похолодає, вдень до -7 градусів, на півночі до -11, а на півдні до -3 градусів. Вночі на заході і півдні -4... -8 градусів, а на решті територій -8... -13 морозу.

У середу 22 грудня стане ще морозніше. На сході температура знизиться до -19 градусів.

Скрін: Погода в Україні 20-22 грудня (meteo.gov.ua)