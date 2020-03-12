В Украину вернутся морозы: синоптики напугали новым прогнозом погоды

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине готовит холодный сюрприз для жителей большинства областей

Погода в Украине к концу недели существенно изменится и в большинстве регионов Украины резко упадет температура воздуха, а местами возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Как сообщает Украинский Гидрометцентр, ночная температура воздуха в областях может упасть до -5 градусов. Существенно осложнит ситуацию сильный штормовой ветер, с порывами до 12-15 м/с.

Резкое похолодание придет в Украину уже в воскресенье, 15 марта. Как сообщают синоптики, на востоке страны ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов. Днем в регионе от +3 до +5 градусов, сильный ветер, небольшая облачность, без осадков.

В южных областях также похолодает. Ночью в регионе ожидается до -1 градуса, днем воздух прогреется всего до +4 +6 градусов, осадки не прогнозируются. В Крыму ночью +2 +4 градуса, днем до +7 градусов.

В центральных и северных областях Украины будет небольшая облачность, без осадков. Ночью от -1 до -4 градусов, днем ожидается от +2 до +5 градусов, ветер до 12 м/с.

На западе страны будет облачно, с прояснениями, но без осадков. Ночью в регионе от -2 до -5 градусов, днем воздух прогреется до +3 +5 градусов, на Закарпатье до +7 градусов.

В Киеве 15 марта без осадков, небольшая облачность. Ночью -2 -4 градуса, днем от +3 до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на 15 марта

В понедельник, 16 марта, ситуация начнет меняться. По прогнозам синоптиков, в Украине будет ясная и солнечная погода, а ночные морозы сменятся повышением температуры во всех областях.

На востоке сухо и ясно, ночью от -3 до -5 градусов, днем прогреется до +4 +6 градусов, в Днепре до +8 градусов.

В южных областях солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от 0 до -4 градусов, днем столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов. В Крыму ночью 0 -2 градуса, днем +6 +8 градусов.

В северных и центральных областях сухо и солнечно. Ночью -3 -5 градусов, днем прогреется до +7 +9 градусов.

На западе страны без осадков, солнечно. Ночью от -3 до -6 градусов, днем воздух прогреется до +9 +11 градусов, местами до +12 градусов.

В Киеве 16 марта ожидается сухая и солнечная погода. Ночью -2 -4 градуса, днем от +7 до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на 16 марта

Тем временем, в пятницу, 13 марта, Украину накроет дождями, а температура воздуха начнет постепенно снижаться.

На востоке Украины дожди пройдут в Харьковской, Полтавской областях, а также в Днепре, в остальных областях – пасмурно. Температура воздуха ночью составит +6 +8 градусов, днем будет тепло, +14 +16 градусов.

В южных областях пасмурно, осадки не прогнозируются. Ночью от +3 до +9 градусов, днем от +13 до +16 градусов. В Крыму сухо, ночью +5 +7 градусов, днем +14 +16 градусов.

В центральных областях пройдут дожди, местами сильные. Ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, днем ожидается от +12 до +14 градусов.

На севере облачно, но без осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

В западных областях пройдут дожди, местами возможны ливни. Ночная температура воздуха составит +5 +11 градусов, днем ожидается от +8 до +11 градусов.

В Киеве 13 марта будет идти дождь, ветер до 12 м/с. Ночью +6 +8 градусов, днем прогреется до +10 +12 градусов.

Карта погоды в Украине на 13 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что появился тревожный прогноз погоды на май.