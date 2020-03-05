В Украину не пустили "заслуженного" певца, которого любил Кучма

Известного российского музыканта, экс-солиста группы "Лесоповал" Сергея Куприка не пропустили на территорию Украины. Известно, что артист прибыл в Украину рейсом Рига-Киев. Его коллега, флейтист Андрей Кривенко, музыкант одного из оркестров, гастролирующих в странах ЕС, прибыл в Киев рейсом из Братиславы.

После беседы с сотрудниками пограничной службы Украины, музыкантов не пустили на территорию Украины и поставили запрет на посещение на три года. Выяснилось, что экс-солист "Лесоповала" Сергей Куприк совсем недавно гастролировал по оккупированным территориям Донбасса.

Стоит отметить, что Сергей Куприк – российский и украинский певец, в 2004 году он был награжден указом президента Украины Леонида Кучмы званием Заслуженного артиста Украины.

В 2008 году – он окончил Луганский институт культуры и искусств по специальности "Менеджмент шоу-бизнеса". С 1994 по 2008 год Куприк был солистом группы "Лесоповал", а в 2009 году начал свою сольную деятельность.

Сергей Куприк (фото: instagram.com/kupriksergey_official)

Алексей Кривенко прибыл в Киев для прослушивания и участия на фестивале классической музыки. У этого гражданина РФ также есть зафиксированные нарушения украинского законодательства – он незаконно посещал территорию оккупированного полуострова Крым.

"В обоих случаях гражданам РФ было отказано в пересечении государственной границы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на три года", - сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.