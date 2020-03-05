В Україну не пустили "заслуженого" співака, якого любив Кучма

Відомого російського музиканта, екс-соліста групи "Лесоповал" Сергія Куприка не пропустили на територію України. Відомо, що артист прибув в Україну рейсом Рига-Київ. Його колега, флейтист Андрій Кривенко, музикант одного з оркестрів, які гастролюють в країнах ЄС, прибув до Києва рейсом з Братислави.

Після бесіди зі співробітниками прикордонної служби України, музикантів не впустили на територію України та поставили заборону на відвідування на три роки. З'ясувалося, що екс-соліст "Лісоповалу" Сергій Куприк зовсім недавно гастролював по окупованих територіях Донбасу.

Варто зазначити, що Сергій Куприк – російський і український співак, у 2004 році він був нагороджений указом президента України Леоніда Кучми званням Заслуженого артиста України.

У 2008 році – закінчив Луганський інститут культури та мистецтв за спеціальністю "Менеджмент шоу-бізнесу". З 1994 по 2008 рік Куприк був солістом групи "Лесоповал", а у 2009 році розпочав свою сольну діяльність.

Сергій Куприк (фото: instagram.com/kupriksergey_official)

Олексій Кривенко прибув у Київ для прослуховування та участі на фестивалі класичної музики. У цього громадянина РФ також є зафіксовані порушення українського законодавства – він незаконно відвідував територію окупованого півострова Крим.

"В обох випадках громадянам РФ було відмовлено у перетинанні державного кордону. Крім того, вони отримали заборону в'їзду на територію України терміном на три роки", - повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби.