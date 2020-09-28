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В Украину снова пускают иностранцев: есть ряд обязательных условий

Понедельник 28 сентября 2020 15:25
В Украину снова пускают иностранцев: есть ряд обязательных условий
Иностранцам разрешили въезд в Украину (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Иностранные граждане могут посещать Украину, но обязаны соблюдать важные правила

В Украине закончилось действие решения правительства о запрете на въезд иностранных граждан. С 28 сентября граждане других стран могут снова свободно въезжать в Украину.

Как рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, норма постановления правительства, которая запрещала въезд иностранцев, перестала действовать в 00:00 28 сентября.

"Фактически ограничений, которые действовали на период карантина о запрете въезда на территорию нашей страны иностранных граждан, нет. В отношении иностранцев на сегодня никаких ограничений относительно разделения их приезда из стран "красной" или "зеленой" зоны. Они действовали в соответствии с постановлением правительства ранее", - отметил Демченко в комментарии для УНИАН.

Иностранным гражданам придется придерживаться тех же правил, что и украинцам, которые возвращаются из-за границы.

Если эпидемиологическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине, то иностранцы должны:

  • Сделать тест по прибытию в Украину или отправиться на самоизоляцию.
  • Установить специальное электронное приложение на период самоизоляции.
  • Иметь при себе действующий страховой полис с пунктом о COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что туристы жалуются на несоблюдение карантинных правил в аэропорту "Борисполь".

А также мы рассказывали о том, что Финляндия снова закрывает границы для 18 стран и сообщали, кто попал в список.

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