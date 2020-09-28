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В Україну знову пускають іноземців: є ряд обов'язкових умов

Понеділок 28 вересня 2020 15:25
В Україну знову пускають іноземців: є ряд обов'язкових умов
Іноземцям дозволили в'їзд в Україну (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Іноземні громадяни можуть відвідувати Україну, але зобов'язані дотримуватися важливих правил

В Україні закінчилося дія рішення уряду про заборону на в'їзд іноземних громадян. З 28 вересня громадяни інших країн можуть вільно в'їжджати в Україну.

Як розповів прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко, норма постанови уряду, яка забороняла в'їзд іноземців, перестала діяти в 00:00 28 вересня.

"Фактично обмежень, які діяли на період карантину про заборону в'їзду на територію нашої країни іноземних громадян, немає. Щодо іноземців на сьогодні жодних обмежень щодо поділу їх приїзду з країн "червоної" або "зеленої" зони. Вони діяли відповідно до постановою уряду раніше", - зазначив Демченко в коментарі для УНІАН.

Іноземним громадянам доведеться дотримуватися тих же правил, що й українцям, які повертаються з-за кордону.

Якщо епідеміологічна ситуація в країні їх громадянства чи постійного проживання гірше, ніж в Україні, то іноземці повинні:

  • Зробити тест по прибуттю в Україну або відправитися на самоізоляцію.
  • Встановити спеціальний електронний додаток на період самоізоляції.
  • Мати при собі чинний страховий поліс з пунктом про COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристи скаржаться на недотримання карантинних правил в аеропорту "Бориспіль".

А також ми розповідали про те, що Фінляндія знову закриває кордони для 18 країн і повідомляли, хто потрапив у список.

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