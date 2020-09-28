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Украина разрешила въезд для иностранцев

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 12:00
Украина разрешила въезд для иностранцев
Фото: пограничники (dn.gov.ua.jpg)
Автор: Анастасия Рокитна

Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу. С сегодняшнего дня эта норма перестала действовать.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Вместе с тем, Демченко сообщил, что постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать.

"Это постановление правительства № 641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00:00 28 сентября. Фактически ночью эта норма о запрете въезда иностранцам прекратила свое действие", - отметил он.

Отметим, источники РБК-Украина сообщали, что правительство не будет продлевать запрет на въезд для иностранцев.

Напомним, с 28 августа в Украине вступил в силу запрет на въезд иностранных граждан сроком на один месяц.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что Украина может открыть границы для иностранцев при спаде заболеваемости коронавирусом.

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