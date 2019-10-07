Украину продолжает засыпать снегом: потрясающие фото и видео

На Западной Украине на минувших выходных выпал снег. Судя по публикациям в сети, украинские Карпаты продолжает заметать, чему способствует минусовая температура на термометре.

Фото с заснеженными Карпатами, которые призывают любителей зимнего отдыха "вострить лыжи" опубликовал ресурс "Украина сейчас" в Telegram.

В сообщении сказано, что снег выпал на Черногорском хребте, в Свидовце и Боржаве.

Снег в Украине (фото: Telegram/Украина сейчас)

Кроме того, в сети появилось видео, на котором горные районы Западной Украины выглядят уже совсем по-новогоднему.

Толстым слоем снега покрыты деревья и подъемники. Судя по видео слой снежного покрытия составляет от 5 до 10 сантиметров.

Снег в Украине (видео: YouTube/Новости Украины. Мир)