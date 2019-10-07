Україну продовжує засипати снігом: приголомшливі фото і відео

На Західній Україні на минулих вихідних випав сніг. Судячи з публікацій в мережі, українські Карпати продовжує замітати, чому сприяє мінусова температура на термометрі.

Фото із засніженими Карпатами, які закликають любителів зимового відпочинку "гострити лижі" опублікував ресурс "Украина сейчас" Telegram.

У повідомленні сказано, що сніг випав на Чорногірському хребті, у Свидовці та Боржаві.

Сніг в Україні (фото: Telegram/Україна зараз)

Крім того, в мережі з'явилося відео, на якому гірські райони Західної України виглядають вже зовсім по-новорічному.

Товстим шаром снігу покриті дерева і підйомники. Судячи з відео шар снігового покриття складає від 5 до 10 сантиметрів.

Сніг в Україні (відео: YouTube/Новини України. Світ)