В Украину прилетят жаркие грозы: какие области накроет осадками

Погода 8 июня

В среду по всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода, осадки не прогнозируются. В большинстве областей возможно усиление ветра.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +25 +28 градусов, на востоке и в южной части ожидается до +29 +30 градусов.

В Киеве 8 июня будет солнечно и сухо, ночью +14 +16 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 8 июня

Погода 9 июня

В четверг в Украине погода начнет меняться. Грозы пройдут во Львове, Ивано-Франковске и на Закарпатье. Также возможны грозовые дожди в южных областях страны и в Запорожье. На остальной территории будет сухо.

Ночью ожидается от +14 до +17 градусов, днем по всей территории Украины прогреется до +25 +27 градусов, местами в центральных и западных областях - до +29 градусов.

В Киеве 9 июня будет солнечно, осадки не прогнозируются. Ночная температура в столице составит +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут от +27 до +29 градусов.

Карта погоды на четверг, 9 июня

Погода 10 июня

В пятницу грозами накроет часть западных и центральных областей, весь юг страны и юго-восток. На севере и востоке будет сухо.

Ночью синоптики прогнозируют от +14 до +16 градусов, днем ожидается от +27 до +29 градусов, на юго-востоке местами до +31 градуса, а в южной части станет прохладнее, от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 10 июня

А что будет с погодой дальше?

На выходных грозы накроют большинство областей страны, а температура воздуха будет высокая почти везде - от +28 до +30 градусов. Жара отступит только на западе страны - там ожидается от +24 до +26 градусов.