Синоптики объявили об опасности из-за антициклона Burkhart: что будет с погодой

Погода в Украине в ближайшие дни будет под действием антициклона. А это значит, что в основном будет сухо и жарко, из-за чего повышается риск пожаров во многих регионах.

Что будет с погодой в стране дальше - читайте ниже в нашем материале.

"6-8 июня в Тернопольской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, 8 июня и во Львовской, Ровенской, Сумской, Николаевской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз на 7 июня

Как пишет Наталка Диденко, "свежая новая летняя неделя начинается в Украине под протекцией антициклона по имени Burkhart".

Поэтому 7-го июня, практически повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода с высоким атмосферным давлением. Разве что на крайнем западе Украины местами пройдут локальные дожди с грозами.

Температура в течение вторника в Украине +24+28 градусов.

Какая погода будет завтра в Киеве

По словам Диденко, в Киеве 7-го июня погода ожидается сухой и теплой. В течение дня максимальная температура воздуха достигнет +25+27 градусов.

Что будет дальше с погодой

8 июня, по данным гидрометцентра, сухо, солнечно (небольшие осадки вероятны на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской области). Температура +23+28.

В четверг 9-10 июня возможны грозы на западе и юге. На других территориях сухо, солнечно, температура +23+30 градусов.