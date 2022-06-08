В Україну прилетять спекотні грози: які області накриє опадами

Погода 8 червня

У середу по всій території країни очікується суха і сонячна погода, опади не прогнозуються. У більшості областей можливе посилення вітру.

Вночі температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів, вдень повітря прогріється до +25 +28 градусів, на сході та в південній частині очікується до +29 + 30 градусів.

У Києві 8 червня буде сонячно і сухо, вночі +14 +16 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 8 червня

Погода 9 червня

У четвер в Україні погода почне змінюватися. Грози пройдуть у Львові, Івано-Франківську та на Закарпатті. Також можливі грозові дощі в південних областях країни та в Запоріжжі. На решті території буде сухо.

Вночі очікується від +14 до +17 градусів, вдень по всій території України прогріється до +25 +27 градусів, місцями в центральних і західних областях - до +29 градусів.

У Києві 9 червня буде сонячно, опади не прогнозуються. Нічна температура в столиці складе +14 +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до + 29 градусів.

Карта погоди на четвер, 9 червня

Погода 10 червня

У п'ятницю грозами накриє частину західних і центральних областей, весь південь країни та південний схід. На півночі та сході буде сухо.

Вночі синоптики прогнозують від +14 до +16 градусів, вдень очікується від +27 до +29 градусів, на південному сході місцями до +31 градуса, а в південній частині стане прохолодніше, від +24 до +26 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 10 червня

А що буде з погодою далі?

На вихідних грози накриють більшість областей країни, а температура повітря буде висока майже скрізь - від +28 до +30 градусів. Спека відступить тільки на заході країни - там очікується від +24 до +26 градусів.