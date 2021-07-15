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В Украину прилетят дожди: какие области освежит осадками

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается очень жаркая, но местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха при этом снижаться ощутимо не будет.

Что ждать украинцам от погоды в пятницу, 16 июля, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке небольшой дождь пройдет в Харькове, Луганской и Донецкой областях, зацепит также Сумы. В остальных областях региона будет сухо. Ночная температура воздуха составит +20 +22 градуса, днем ожидается от +31 до +35 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, будет сухо. Ночью в регионе от +20 до +23 градусов, днем в Одессе до +32, в остальных областях ожидается до +34 градусов. В Крыму без осадков, ночью +20 +22 градуса, днем +32 +34 градуса.

На севере страны небольшой дождь пройдет в ночные часы, днем будет облачно, но сухо. Ночью в регионе +19 +21 градус, днем столбики термометров покажут от +32 до +34 градусов.

На западе умеренные осадки прогнозируются во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и на Закарпатье. Может покапать немного в Житомире, в остальных областях – сухо. Ночью в регионе от +20 до +22 градусов, днем от +31 до +33 градусов.

В центральных областях осадки не прогнозируются, будет сухо. Ночью от +19 до +22 градусов, днем прогреется до +32 +34 градусов.

В Киеве 16 июля ожидается небольшой дождь в ночные часы, днем будет сухо. Ночная температура воздуха в столице от +21 до +23 градусов, днем столбики термометров покажут от +32 до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 16 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину идет плотное пыльное облако из Сахары.

А также мы рассказывали о том, что синоптики назвали дату окончания аномальной жары в Украине.

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