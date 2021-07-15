В Україну прилетять дощі: які області освіжить опадами

На сході невеликий дощ пройде в Харкові, Луганській і Донецькій областях, зачепить також Суми. В інших областях регіону буде сухо. Нічна температура повітря складе + 20 +22 градуси, вдень очікується від +31 до + 35 градусів.

У південній частині опади не прогнозуються, буде сухо. Вночі в регіоні від +20 до +23 градусів, вдень в Одесі до +32, в інших областях очікується до + 34 градусів. У Криму без опадів, вночі + 20 +22 градуси, вдень +32 +34 градуси.

На півночі країни невеликий дощ пройде в нічні години, вдень буде хмарно, але сухо. Вночі в регіоні + 19 +21 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть від +32 до + 34 градусів.

На заході помірні опади прогнозуються у Львові, Тернополі, Івано-Франківську та на Закарпатті. Може покапати трохи в Житомирі, в інших областях – сухо. Вночі в регіоні від +20 до +22 градусів, вдень від +31 до + 33 градусів.

У центральних областях опади не прогнозуються, буде сухо. Вночі від +19 до +22 градусів, вдень прогріється до +32 + 34 градусів.

У Києві 16 липня очікується невеликий дощ в нічні години, вдень буде сухо. Нічна температура повітря в столиці від + 21 до +23 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +32 до + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 16 липня