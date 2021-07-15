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Украину накрывает плотное пыльное облако из Сахары: для кого оно опасно

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Четверг 15 июля 2021 13:59
Украину накрывает плотное пыльное облако из Сахары: для кого оно опасно Украину накрывает пыльное облако из Сахары (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украину накрывает плотное, пылевое облако из Сахары. Оно пришло к нам с территории Польши и может быть опасно для климата и некоторых людей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Валерий Латуха.

Особенно опасны эти облака для людей с астмой или респираторными заболеваниями.

"Аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно угрожают больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшают видимость. Они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", — отметил Валерий Латуха.

Он отметил, что источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.

Темно-красным цветом на рисунке обозначены высокие концентрации пыли, которые максимально снижают прозрачность атмосферы.

"Поскольку аэрозоли трудно идентифицировать, когда они случаются на разных типах наземных поверхностей и поверхностей океана, Worldview предлагает несколько различных типов слоев изображений, которые помогают в идентификации", — резюмировал эксперт.

Украину накрывает плотное пыльное облако из Сахары: для кого оно опасно

Как мы писали ранее, синоптики рассказали, когда в Украине закончится жара.

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