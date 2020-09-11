У Медведчука нашли землю в Болгарии на 19 млн евро

Виктор Медведчук скупил несколько землю на болгарских курортах (фото: РБК-Украина)

У Виктора Медведчука обнаружили недвижимость в Болгарии

Виктор Медведчук скупил практически 23 гектара земли на побережье Черного моря в Болгарии. Там у главы партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" находится земля, стоимостью почти 19 миллионов евро. Об этом стало известно из расследования Bihus.info.

Участки расположены на побережье Черного моря, в муниципалитетах Несебр, Поморие и Царево. Это популярные курортные регионы в Бургасской области Болгарии. Часть земли имеет назначение под виллы и курортно-рекреационные здания, часть - под сельское хозяйство.

Отметим, что Медведчук купил эту недвижимость спустя два года после того, как занимал должность главы Администрации президента (тогда главой государства был Леонид Кравчук).

Для покупки зарубежной недвижимости в Болгарии основали пять компаний. В их капитал в общем вложили около 37 млн ​​лев - это почти 19 млн евро по нынешнему курсу.

Болгарские фирмы имеют сложную структуру собственности, которая через Кипр ведет в Украину.

Интересно, что конечным владельцем этих фирм в болгарском реестре компаний значится жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко. Она также является кумой Владимира Путина.

Про болгарские фирмы стало известно после назначения Медведчука народным депутатом в 2019 году. Именно поэтому он должен предъявлять электронные декларации. Данные из заграничных реестров журналистам помогла достать компания Schmidt & Schmidt.

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