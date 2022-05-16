В Украину снова придут заморозки: когда и где будет "минусовая" температура

Погода в Украине принесет похолодание и даже заморозки. Самой низкой температура предполагается в среду 18 мая.

Что будет с синоптической ситуацией в стране - читайте ниже в нашем материале Styler .

Где и когда будут минусовые показатели

"Ночью 18-19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый)", - рассказали в Украинском гидрометцентре.

Прогноз на 17 мая

По данным Наталки Диденко, 17-го мая в течение дня ожидается +16+20 градусов, а на Юге и в юго-западной части +20+24 градуса.

Периодические дожди будут в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черновицкой и Закарпатской областях. Вечером локальные дожди могут идти также в южной части Украины.

На остальных территориях преимущественно без осадков.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве 17-го мая дождь маловероятен. Ночь довольно прохладная, +6+9 градусов, завтра днем предполагается до +17+18 градусов. Ветер северо-западный, порывистый.

Что будет с погодой дальше

В среду в большинстве областей Украины ожидается кратковременное похолодание - днем +10+17, ночью вероятны заморозки (выше мы писали, где именно).

С четверга в Украине теплая погода восстановится.