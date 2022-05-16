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В Україну знову прийдуть заморозки: коли і де буде "мінусова" температура

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Понеділок 16 травня 2022 19:02
В Україну знову прийдуть заморозки: коли і де буде "мінусова" температура Фото: В Україну знову прийдуть заморозки (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе похолодання і навіть заморозки. Найнижчою температура передбачається в середу 18 травня.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Де і коли будуть мінусові показники

"Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий)", - розповіли в Українському гідрометцентрі.

Прогноз на 17 травня

За даними Наталки Діденко, 17-го травня протягом дня очікується +16+20 градусів, а на Півдні та в південно-західній частині +20+24 градуси.

Періодичні дощі будуть в Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Ввечері локальні дощі можуть походити також в південній частині України.

На решті територій переважно без опадів.

Яка погода буде в Києві

У Києві 17-го травня дощ малоймовірний. Ніч доволі прохолодна, +6+9 градусів, завтра вдень передбачається до +17+18 градусів. Вітер північно-західний, поривчастий.

Що буде з погодою далі

У середу в більшості областей України очікується короткочасне похолодання - вдень +10+17, вночі ймовірні заморозки (вище ми писали, де саме).

З четверга в Україні тепла погода відновиться.

Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю, і чи буде додатковий вихідний.

Також синоптики дали прогноз погоди для Києва на літо 2022.

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