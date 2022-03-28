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В Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутся

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 07:30
В Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутся Фото: Погода в Украине после потепления принесет морозы (фото pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в следующие десять дней покажет настоящие "качели". Синоптики прогнозируют все: сначала потепление, но с ветром, потом похолодание - даже с морозом и снегом.

Подробный прогноз на конец марта - начало апреля - ниже в материале Styler.

По данным ресурса Gismeteo, теплеть начнет уже с понедельника, 28 марта. Теплый воздух придет с запада Украины, и 29-30-го числа охватит уже всю страну. Однако понедельник-вторник все еще будут ветреными.

Синоптики прогнозируют, что до конца марта температура будет колебаться на показателях, +10... +19 градусов.

Однако уже 2-4 апреля ожидается новая волна похолодания. Днем 0... + 5, ночью даже до -6 градусов. Местами возможен даже снег.

Смотрите ниже прогноз синоптиков на 10 дней для Киева, Львова, Харькова, Днепра и Одессы

В Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутсяВ Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутсяВ Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутсяВ Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутсяВ Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутся

Скрин: Прогноз погоды на 10 дней gismeteo.ua)

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