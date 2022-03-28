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В Україну прийде сильне потепління, але морози і навіть сніг ще повернуться

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Понеділок 28 березня 2022 07:30
В Україну прийде сильне потепління, але морози і навіть сніг ще повернуться Фото: Погода в Україну після потепління принесе морози (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в наступні десять днів покаже справжні "гойдалки". Синоптики прогнозують все: спочатку потепління, але з вітром, потім похолодання - навіть з морозом і снігом.

Детальний прогноз на кінець березня - початок квітня - нижче в матеріалі Styler.

За даними ресурсу Gismeteo, тепліти почне вже з понеділка, 28 березня. Тепле повітря прийде з заходу України, і 29-30-го числа охопить уже всю країну. Однак понеділок-вівторок все ще будуть вітряними.

Синоптики прогнозують, що до кінця березня температура буде коливатися на показниках, +10... +19 градусів.

Проте вже 2-4 квітня очікується нова хвиля похолодання. Вдень 0... +5, вночі навіть до -6 градусів. Місцями можливий навіть сніг.

Дивіться нижче прогноз синоптиків на 10 днів для Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси

В Україну прийде сильне потепління, але морози і навіть сніг ще повернутьсяВ Україну прийде сильне потепління, але морози і навіть сніг ще повернутьсяВ Україну прийде сильне потепління, але морози і навіть сніг ще повернутьсяВ Україну прийде сильне потепління, але морози і навіть сніг ще повернутьсяВ Україну прийде сильне потепління, але морози і навіть сніг ще повернуться

Скрін: Прогноз погоди на 10 днів (gismeteo.ua)

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