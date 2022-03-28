В Україну прийде сильне потепління, але морози і навіть сніг ще повернуться

Погода в Україні в наступні десять днів покаже справжні "гойдалки". Синоптики прогнозують все: спочатку потепління, але з вітром, потім похолодання - навіть з морозом і снігом.

Детальний прогноз на кінець березня - початок квітня - нижче в матеріалі Styler .

За даними ресурсу Gismeteo, тепліти почне вже з понеділка, 28 березня. Тепле повітря прийде з заходу України, і 29-30-го числа охопить уже всю країну. Однак понеділок-вівторок все ще будуть вітряними.

Синоптики прогнозують, що до кінця березня температура буде коливатися на показниках, +10... +19 градусів.

Проте вже 2-4 квітня очікується нова хвиля похолодання. Вдень 0... +5, вночі навіть до -6 градусів. Місцями можливий навіть сніг.

Дивіться нижче прогноз синоптиків на 10 днів для Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси

Скрін: Прогноз погоди на 10 днів (gismeteo.ua)