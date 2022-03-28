В Украину придет сильное потепление: где будет до +19 градусов

По прогнозу Наталки Диденко, вторник 29 марта в Украине ожидается теплым.

Так, максимальная температура воздуха составит в течение дня +12... +17 градусов по стране. А в Черновицкой и Одесской области до +19 градусов.

Придут осадки, ветер останется порывистым

Появятся дожди. Вероятнее всего - в северных областях, западных, в центральной части (кроме Днепропетровской области), а также вечером в Харьковской. На остальной территории осадки не ожидаются.

Ветер в Украине еще останется порывистым, сильнее - в восточных, центральных областях и на юге.

Прогноз для Киева

В Киеве 29 марта ожидается дождь. Местами небольшой, местами более интенсивный, но без сильных ливней.

Воздух ближайшей ночью +5... +7 градусов, завтра днем +12... +14 градусов.

Далее придет похолодание

По прогнозу синоптика, в конце недели ожидается похолодание, возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.