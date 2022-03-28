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В Украину придет сильное потепление: где будет до +19 градусов

Фото: Погода в Украине принесет потепление (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет существенное потепление, местами воздух прогреется до +19 градусов. Однако вместе с повышением температуры придут дожди.

Что будет с погодой в стране дальше - читайте ниже на Styler.

По прогнозу Наталки Диденко, вторник 29 марта в Украине ожидается теплым.

Так, максимальная температура воздуха составит в течение дня +12... +17 градусов по стране. А в Черновицкой и Одесской области до +19 градусов.

Придут осадки, ветер останется порывистым

Появятся дожди. Вероятнее всего - в северных областях, западных, в центральной части (кроме Днепропетровской области), а также вечером в Харьковской. На остальной территории осадки не ожидаются.

Ветер в Украине еще останется порывистым, сильнее - в восточных, центральных областях и на юге.

Прогноз для Киева

В Киеве 29 марта ожидается дождь. Местами небольшой, местами более интенсивный, но без сильных ливней.

Воздух ближайшей ночью +5... +7 градусов, завтра днем +12... +14 градусов.

Далее придет похолодание

По прогнозу синоптика, в конце недели ожидается похолодание, возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее мы писали, что после потепления ожидается холодный воздух, местами даже со снегом и морозами.

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Погода в Украине