В Україну прийде сильне потепління: де буде до +19 градусів

Погода в Україні принесе суттєве потепління, місцями повітря прогріється до +19 градусів. Однак разом з підвищенням температури прийдуть дощі.
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За прогнозом Наталки Діденко, вівторок 29 березня в Україні очікується теплим.
Так, максимальна температура повітря становитиме протягом дня +12... +17 градусів по країні. А в Чернівецькій та Одеській області до +19 градусів.
З'являться дощі. Найімовірніше - в північних областях, західних, у центральній частині (окрім Дніпропетровської області), а також ввечері в Харківській. На решті території опади не очікуються.
Вітер в Україні ще залишиться рвучким, сильніший - у східних, центральних областях та на півдні.
У Києві 29 березня очікується дощ. Місцями невеликий, місцями інтенсивніший, але без сильних злив.
Повітря найближчої ночі +5... +7 градусів, завтра вдень +12... +14 градусів.
За прогнозом синоптика, в кінці тижня очікується похолодання, можливі сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Раніше ми писали, що після потепління очікується холодне повітря, місцями навіть зі снігом і морозами.
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