В Украину придет сильное похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

В Украину придет похолодание, но температура снизится не везде

Погода в Украине скоро сильно изменится с приходом в страну похолодания. Температура снизится до +20 днем в некоторых регионах, но дожди и грозы не отступят. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, согласно данным Диденко, прохлада в страну придет уже во вторник - среду, 23 и 24 июня. Но потом температура снова начнет повышаться.

"Во вторник - среду жара ослабнет, температура воздуха снизится до +23+26 градусов, однако во второй половине недели вновь начнет повышаться", - пишет синоптик. Впрочем, похолодание придет не на всю территорию страны.

А вот в понедельник, 22 июня, дожди и грозы в Украине возможны во всех областях. Как и следует для летней погоды, они будут локальными. В момент гроз возможны шквалы, град, сильные ливни. Ветер завтра преимущественно северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура +26+30 градусов, а на Западе +23+27 градусов.

В Киеве в понедельник, 22 июня, ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни, шквалы и местами даже град. Ночью около +20 градусов, днем до +29 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, какой будет погода в ближайшие три дня. Завтра сильные дожди вероятны на Западе и в Запорожской области.

Во вторник и среду 23 и 24 июня температура заметно снизится на Западе и Севере (+19+25). Остальные области останутся в зоне жары +25+30 градусов.

Погода в Украине с 22 по 24 июня (фото: meteo.gov.ua)

Как мы писали ранее, в оккупированном Крыму пронесся гигантский смерч, появилось видео стихии.

А директор Укргидрометцентра Николай Кульбида напугал прогнозом погоды на 2020 год и спрогнозировал грозы и смерчи все лето.

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Автор: Светлана Мащенко