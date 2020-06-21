В Україну прийде сильне похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україну прийде похолодання, але температура знизиться не скрізь

Погода в Україні скоро сильно зміниться з приходом в країну похолодання. Температура знизиться до +20 вдень у деяких регіонах, але дощі й грози не відступлять. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, згідно з даними Діденко, прохолода в країну прийде вже у вівторок - середу, 23 і 24 червня. Але потім температура знову почне підвищуватися.

"У вівторок - середу ослабне спека, температура повітря знизиться до +23+26 градусів, однак у другій половині тижня знову почне підвищуватися", - пише синоптик. Втім, похолодання прийде не на всю територію країни.

А от в понеділок, 22 червня, дощі і грози в Україні можливі у всіх областях. Як і слід для літньої погоди, вони будуть локальними. В момент грози можливі шквали, град, сильні зливи. Вітер завтра переважно північно-східний, невеликий або помірний.

Температура +26+30 градусів, а на Заході +23+27 градусів.

У Києві в понеділок, 22 червня, очікуються періодичні короткочасні грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи, шквали і подекуди навіть град. Вночі близько +20 градусів, вдень до +29 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, якою буде погода в найближчі три дні. Завтра сильні дощі можливі на Заході та в Запорізькій області.

У вівторок і середу 23 і 24 червня температура помітно знизиться на Заході і Півночі (+19+25). Інші області залишаться в зоні спеки +25+30 градусів.

Погода в Україні з 22 по 24 червня (фото: meteo.gov.ua)

Як ми писали раніше, в окупованому Криму пронісся гігантський смерч, з'явилося відео стихії.

А директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда налякав прогнозом погоди на 2020 рік і спрогнозував грози і смерчі все літо.

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Автор: Светлана Мащенко