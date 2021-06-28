В Украину придет сезон дождей и гроз: синоптики показали новые карты погоды

Погода 29 июня

Во вторник грозами и ливнями накроет центральную и восточную части страны, а также северо-восток. На юге и в западной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 градусов на западе до +16 +18 градусов в остальных областях. Днем на востоке, в центре и на юге ожидается от +26 до +28 градусов. На западе и севере от +25 до +27 градусов, на Закарпатье до +30 +32 градусов.

В Киеве 29 июня ожидается гроза и кратковременные дожди. Ночью в столице +17 +19 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 29 июня

Погода 30 июня

Грозы захватят Львов, Ивано-Франковск, Черновцы и все восточные и северные области. На юге и в центре будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью ожидается от +14 до +18 градусов, днем в большинстве областей от +25 до +29 градусов, на Закарпатье +30 +32 градуса.

В Киеве в среду без осадков, небольшая облачность. Ночью +17 +19 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 30 июня

Погода 1 июля

Второй месяц лета начнется с гроз, кратковременных дождей и ливней. Осадки синоптики прогнозируют во всех регионах страны. Сильные грозы захватят западные, центральные и северные регионы, в остальных – небольшой дождь. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +15 +18 градусов, днем ожидается от +26 до +29 градусов, на юге до +30 градусов.

В Киеве 1 июля ожидается гроза днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в столице в ночное время составит +16 +18 градусов. Днем ожидается от +27 до +29 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 1 июля

Погода 2 июля

В пятницу грозы прогнозируются во всех регионах Украины, кроме Крыма. Дожди будут идти в дневное и ночное время. Температура воздуха немного упадет на западе и в центральной части. Ночью ожидается от +15 до +17 градусов, днем от +23 до +25 градусов, местами до +27 градусов. В центре, на востоке, в северных областях и на юге ожидается ночью от +15 до +18 градусов, днем от +27 до +30 градусов.

В Киеве 2 июля ожидается сильная гроза. Ночью в столице от +16 до +18 градусов, днем +25 +27 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 2 июля