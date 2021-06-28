В Україну прийде сезон дощів і гроз: синоптики показали нові карти погоди

Погода 29 червня

У вівторок грозами та зливами накриє центральну і східну частини країни, а також північний схід. На півдні та в західній частині буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі коливатиметься від + 14 градусів на заході до +16 +18 градусів в інших областях. Вдень на сході, в центрі та на півдні очікується від +26 до +28 градусів. На заході та півночі від +25 до +27 градусів, на Закарпатті до +30 +32 градусів.

У Києві 29 червня очікується гроза і короткочасні дощі. Вночі в столиці + 17 +19 градусів, вдень прогріється до +26 + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 29 червня

Погода 30 Червня

Грози захоплять Львів, Івано-Франківськ, Чернівці й всі східні та північні області. На півдні та в центрі буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі очікується від +14 до +18 градусів, вдень у більшості областей від +25 до +29 градусів, на Закарпатті +30 + 32 градуси.

У Києві в середу без опадів, невелика хмарність. Вночі + 17 +19 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 30 Червня

Погода 1 липня

Другий місяць літа почнеться з гроз, короткочасних дощів і злив. Опади синоптики прогнозують у всіх регіонах країни. Сильні грози захоплять Західні, центральні та північні регіони, в інших – невеликий дощ. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +15 +18 градусів, вдень очікується від +26 до +29 градусів, на півдні до + 30 градусів.

У Києві 1 липня очікується гроза вдень, вночі буде сухо. Температура повітря в столиці в нічний час складе +16 +18 градусів. Вдень очікується від + 27 до + 29 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 1 липня

Погода 2 липня

У п'ятницю грози прогнозуються у всіх регіонах України, крім Криму. Дощі йтимуть у денний та нічний час. Температура повітря трохи впаде на Заході та в центральній частині. Вночі очікується від +15 до +17 градусів, вдень від +23 до +25 градусів, місцями до + 27 градусів. У центрі, на сході, в північних областях і на півдні очікується вночі від +15 до +18 градусів, вдень від +27 до +30 градусів.

У Києві 2 липня очікується сильна гроза. Вночі в столиці від +16 до +18 градусів, вдень +25 + 27 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 2 липня