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В Украину придет резкое и длительное похолодание: новый прогноз синоптиков

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Воскресенье 19 июня 2022 19:40
В Украину придет резкое и длительное похолодание: новый прогноз синоптиков Фото: Погода в Украине принесет резкое похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет резкое похолодание после жаркого понедельника 20 июня. Температура в некоторых областях за сутки упадет более чем на 10 градусов. Такая синоптическая ситуация с незначительным повышением температуры продлится вплоть до пятницы, 24 июня.

Смотрите ниже в нашем материале Styler, что будет с погодой в Украине в течение следующих пяти дней.

По данным Украинского гидрометцентра, 20 июня будет очень жарким, безоблачным, безветренным и жгучим. Температура будет достигать +29+34.

А уже во вторник 21 июня по всей стране ожидается грозы с дождями. На западе температура снизится до +20+23 (на Закарпатье +26+28), на севере +23+25, в центре +26+29, а на юге и востоке все еще высокая температура, +27+32 градуса.

Ветер усилится до значений 7-12 метров в секунду.

22 июня снова с грозами (кроме запада и Одесской области), температура по стране более менее выровняется: на западе, востоке, юге +21+25 (исключение - Закарпатье с +26+28), в центре и на севере +19+23 градуса.

В четверг-пятницу 23-24 июня снова высока вероятность гроз и дождей (сухо будет на Западе). Температура существенно не изменится по сравнению с предыдущим днем.

Смотрите ниже карты Гидрометцентра на пять дней:

В Украину придет резкое и длительное похолодание: новый прогноз синоптиковВ Украину придет резкое и длительное похолодание: новый прогноз синоптиковВ Украину придет резкое и длительное похолодание: новый прогноз синоптиковВ Украину придет резкое и длительное похолодание: новый прогноз синоптиковВ Украину придет резкое и длительное похолодание: новый прогноз синоптиков

Скриншот: Погода в Украине 20-24 июня

Ранее синоптики рассказали, что погода в Украине в июле принесет неприятный сюрприз в виде пасмурных дней с дождями.

Также сообщалось, что весна в Киеве в этом году была уникальной.

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