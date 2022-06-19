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В Україну прийде різке і тривале похолодання: новий прогноз синоптиків

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Неділя 19 червня 2022 19:40
В Україну прийде різке і тривале похолодання: новий прогноз синоптиків Фото: Погода в Україні принесе різке похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе різке похолодання після спекотного понеділка 20 червня. Температура в деяких областях за добу впаде більш як на 10 градусів. Така синоптична ситуація з незначним підвищенням температури триватиме аж до п’ятниці, 24 червня.

Дивіться нижче в нашому матеріалі Styler, що буде з погодою в Україні протягом наступних п’яти днів.

За даними Українського гідрометцентру, 20 червня буде дуже спекотним, безхмарним, безвітряним і пекучим. Температура сягатиме +29+34.

А вже у вівторок 21 червня по всій країні очікується грози з дощами. На заході температура знизиться до +20+23 (на Закарпатті +26+28), на півночі +23+25, в центрі +26+29, а на півдні та сході все ще висока температура, +27+32 градуси.

Вітер посилиться до значень 7-12 метрів за секунду.

22 червня знову з грозами (окрім заходу та Одещини), температура по країні більш менш вирівняється: на заході, сході, півдні +21+25 (виняток - Закарпаття з +26+28), в центрі та на півночі +19+23 градуси.

В четвер - п'ятницю 23-24 червня знову висока ймовірність гроз і дощів (сухо буде на заході). Температура суттєво не зміниться порівняно з попереднім днем.

Дивіться нижче карти гідрометцентру на п'ять днів:

В Україну прийде різке і тривале похолодання: новий прогноз синоптиківВ Україну прийде різке і тривале похолодання: новий прогноз синоптиківВ Україну прийде різке і тривале похолодання: новий прогноз синоптиківВ Україну прийде різке і тривале похолодання: новий прогноз синоптиківВ Україну прийде різке і тривале похолодання: новий прогноз синоптиків

Скріншот: Погода в Україні 20-24 червня

Раніше синоптики розповіли, що погода в Україні в липні принесе неприємний сюрприз у вигляді похмурих днів з дощами.

Також повідомлялося, що весна в Києві цього року була унікальною.

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