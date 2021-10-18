В Украину придет потепление: синоптики назвали точную дату

На востоке Украины 18 октября будет пасмурно и прохладно, ночью до +5 градусов, днем до +11 градусов. Во вторник ожидаются дожди. 20 октября возможно снижение температуры, а вот 21-22 октября снова потеплеет. Синоптики обещают до +8 градусов ночью и от +14 до +18 градусов днем. На следующих выходных снова вернутся дожди.

Карта погоды на востоке Украины на неделю

Жителей южных областей погода порадует. С понедельника там снова выглянет солнце, середина недели будет пасмурная, но 21 и 22 октября стоит ожидать повышения температуры ночью до +11 градусов, днем до +16 +17 градусов.

Карта погоды на юге Украины на неделю

Север страны тоже успеет насладиться неожиданным потеплением. 18 октября синоптики прогнозируют дожди и снижение температуры. Во вторник и среду будет пасмурно, ночью от +1 до +3 градусов, днем около +10. С 21 октября в регион придет тепло, ночью до +8 градусов, днем до +16 +18 градусов. На следующих выходных температура воздуха снова опустится.

Карта погоды на севере Украины на неделю

На западе первая половина недели будет прохладная и с дождями. Ночью от +4 до +7 градусов, днем от +8 до +13 градусов. 21 и 22 октября ожидается повышение температуры воздуха в ночное время до +11 +12 градусов, днем прогреется до +15 +16 градусов. Однако синоптики предупреждают о сильных дождях. 23 октября в западных областях снова похолодает, днем ожидается до +7 градусов.

Карта погоды на западе Украины на неделю

Погода в Киеве

В столице рабочая неделя начнется с пасмурной и прохладной погоды, во вторник ожидается дождь. Ночью от +2 до +5 градусов, днем +10 +11 градусов. 21 октября в Киев тоже придет потепление, ночью до +9 градусов, днем +17 +18 градусов. На следующих выходных, 23 октября, температура воздуха снова пойдет вниз, до +12 градусов.

Карта погоды в Киеве на неделю