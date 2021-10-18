В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну дату

На сході України 18 жовтня буде похмуро і прохолодно, вночі до +5 градусів, вдень до +11 градусів. У вівторок очікуються дощі. 20 жовтня можливе зниження температури, а ось 21-22 жовтня знову потеплішає. Синоптики обіцяють до +8 градусів вночі та від +14 до +18 градусів вдень. На наступних вихідних знову повернуться дощі.

Карта погоди на сході України на тиждень

Жителів південних областей погода порадує. З понеділка там знову вигляне сонце, середина тижня буде похмура, але 21 і 22 жовтня варто очікувати підвищення температури вночі до +11 градусів, вдень до +16 +17 градусів.

Карта погоди на півдні України на тиждень

Північ країни теж встигне насолодитися несподіваним потеплінням. 18 жовтня синоптики прогнозують дощі та зниження температури. У вівторок і середу буде похмуро, вночі від +1 до +3 градусів, вдень близько +10. З 21 жовтня в регіон прийде тепло, вночі до +8 градусів, вдень до +16 +18 градусів. На наступних вихідних температура повітря знову опуститься.

Карта погоди на півночі України на тиждень

На заході перша половина тижня буде прохолодна і з дощами. Вночі від +4 до +7 градусів, вдень від +8 до +13 градусів. 21 і 22 жовтня очікується підвищення температури повітря в нічний час до +11 +12 градусів, вдень прогріється до +15 +16 градусів. Однак синоптики попереджають про сильні дощі. 23 жовтня в західних областях знову похолодає, вдень очікується до + 7 градусів.

Карта погоди на заході України на тиждень

Погода в Києві

У столиці робочий тиждень почнеться з похмурої та прохолодної погоди, у вівторок очікується дощ. Вночі від +2 до +5 градусів, вдень +10 + 11 градусів. 21 жовтня до Києва теж прийде потепління, вночі до +9 градусів, вдень +17 +18 градусів. На наступних вихідних, 23 жовтня, температура повітря знову піде вниз, до +12 градусів.

Карта погоди в Києві на тиждень