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В Украину придет похолодание: синоптики назвали дату

Фото: Погода в Украине принесет похолодание (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится на следующей неделе вместе с похолоданием. Хотя ввиду июньской жары, снижение температуры до +20+25 градусов скорее порадует украинцев.

Что дальше будет с погодой в стране - читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным Украинского гидрометцентра, уже со вторника 14 июня начнется снижение температуры. Сначала смена погоды затронет западные и северные области, а уже 15-16 июня "градуса" немного ослабнут на востоке и юге.

13 июня все еще будет печь. Температура по стране +27+32. Дожди и грозы возможны на востоке, а также во Львовской области и на Волыни.

В четверг 14 июня осадки вероятны почти везде, кроме запада. Температура в западных областях снизится до +22+25, на севере +23+27, в других областях +26+31 градуса.

15 июня снижение затронет уже всю страну, ожидается +21+25, на востоке и юге +24+27. В восточных областях возможны грозы и осадки.

В четверг 16 июня такая же температура, но осадки не предвидятся.

17 июня станет еще холоднее на западе, +20+23 (кроме Закарпатья с +23+25), на севере +22+25, на остальной территории +24+28. Грозы и дожди возможны на западе и севере.

Ранее синоптик рассказал, что весна в этом году в Киеве была уникальной.

Также в Украинском Ггидрометцентре дали прогноз на июнь 2022.

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Погода в Украине