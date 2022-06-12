В Украину придет похолодание: синоптики назвали дату

По данным Украинского гидрометцентра, уже со вторника 14 июня начнется снижение температуры. Сначала смена погоды затронет западные и северные области, а уже 15-16 июня "градуса" немного ослабнут на востоке и юге.

13 июня все еще будет печь. Температура по стране +27+32. Дожди и грозы возможны на востоке, а также во Львовской области и на Волыни.

В четверг 14 июня осадки вероятны почти везде, кроме запада. Температура в западных областях снизится до +22+25, на севере +23+27, в других областях +26+31 градуса.

15 июня снижение затронет уже всю страну, ожидается +21+25, на востоке и юге +24+27. В восточных областях возможны грозы и осадки.

В четверг 16 июня такая же температура, но осадки не предвидятся.

17 июня станет еще холоднее на западе, +20+23 (кроме Закарпатья с +23+25), на севере +22+25, на остальной территории +24+28. Грозы и дожди возможны на западе и севере.