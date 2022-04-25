В Україну прийде похолодання з грозами: синоптики дали новий прогноз
Погода в Україні принесе похолодання на частину країни, а в деяких місцевостях прогримлять грози.
Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні найближчим часом.
За даними Наталки Діденко, 26-го квітня в Україні буде значний температурний контраст - від мінімальних +3 градусів у Карпатах до максимальних +24 градусів на Луганщині.
В цілому ж протягом дня у більшості областей України очікується +16... +22 градуси.
Де буде найхолодніше і найтепліше
Похолодання очікується в західних областях. Тут передбачається +10... +15 градусів. Хіба що в Чернівецькій області вище, до +18 градусів.
А найтеплішими будуть східні та південно-східні області України, тут впродовж вівторка +18... +24 градуси.
Місцями дощі і грози
Опади пройдуть у північних областях та місцями у західних. Дощі можуть бути з грозами. На решті території України переважатиме суха погода.
Прогноз для Києва на 26 квітня
У Києві 26-го квітня передбачається дощ, можлива гроза. Вітер буде північно-західний, часом помірний, а часом поривчатий.
Температура трохи знизиться, очікується +15... +16 градусів.
Дивіться на карті Українського гідрометцентру, що буде завтра з погодою.
Скріншот: Погода в Україні 26 квітня (meteo.gov.ua)
Що буде з погодою далі
За даними Діденко, надалі, по тижню, дощі йтимуть переважно у західних та північних областях, температура повітря в Україні зазнаватиме невеликих коливань.
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