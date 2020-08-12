В Украину идет период "холодной засухи": синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет не очень летней в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной, и даже откровенно холодной, как для августа. Осадки - минимальные, а низкие градусы доберутся даже до юго-восточных областей.

Прогноз погоды на ближайшие дни показали синоптики Украинского гидрометцентра.

Завтра, 13 августа, в стране ожидается холодная погода от +20 до +25 градусов. Немного выше лишь на Юге и Закарпатье (от +25 до +28). Ближайшей ночью градусы тоже очень низкие (+9+13), на Юге +13+17.

Осадки в четверг маловероятны, ожидается переменная облачность.

В Киеве текущая ночь будет свежей - от +11 до +13, днем от +20 до +22 градуса.

Погода в Украине 13 августа (фото: meteo.gov.ua)

14 августа станет теплее на Западе (+23+29), а в остальных областях похолодает до +19+23, на Юге до +24+27 градусов. В Харьковской и Луганской областях вероятны грозы, шквалы, дожди.

Суббота, 15 августа, принесет грозовой фронт на западные области (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области). В остальных регионах сухо и по-прежнему прохладно.

Погода в Украине 14 и 15 августа (фото: meteo.gov.ua)

16 и 17 августа будут ясными, малооблачными и сухими. В воскресенье температура немного повысится до +23+27, на Закарпатье до +29. На Востоке все еще холодно (+21+23).

В понедельник +23+29 будет уже по всей Украине.

Погода в Украине 16 и 17 августа (фото: meteo.gov.ua)

О том, что теплого августа нам не видать в ближайшей перспективе до воскресенья, рассказала и синоптик Наталка Диденко.

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