В Украину придет осенняя погода: много дождей и похолодание

Погода в Украине в последнюю неделю августа не сильно порадует теплом и солнцем. Синоптики прогнозируют понижение температуры почти во всех регионах страны и предупреждают о затяжном сезоне дождей.
Какая погода ожидается в Украине в ближайшую неделю – читайте в материале ниже.
На востоке страны ожидается сухая и теплая погода до 26 августа, а потом придут грозы и дожди. Температура опустится на один день, но потом снова прогреется до +28 +30 градусов. А вот в последние дни августа на востоке снова ожидаются дожди и грозы, а температура ночью упадет до +15 градусов, днем ожидается +25 +26 градусов.
Дожди, ливни и грозы прогнозируются в регионе до конца августа. Ночью температура снизится до +8 +13 градусов, днем ожидается от +16 до +21 градуса.
В столице 24 августа ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные дожди. Ночью в столице около +16 градусов, днем прогреется до +27 градусов.
С 25 августа в Киеве прогнозируют похолодание и осадки. Ночью от +12 до +14 градусов, днем от +18 до +23 градусов. Сентябрь в столице начнется с дождей, ночью +13 +14 градусов, днем +21 +23 градуса.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину придет резкое похолодание и сильные дожди.
А также рассказывали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение – какие области накроет грозами.