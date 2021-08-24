В Україну прийде осіння погода: багато дощів і похолодання

Погода в Україні в останній тиждень серпня не сильно порадує теплом і сонцем. Синоптики прогнозують зниження температури майже у всіх регіонах країни та попереджають про затяжний сезон дощів.
Яка погода очікується в Україні в найближчий тиждень – читайте в матеріалі нижче.
На сході країни очікується суха і тепла погода до 26 серпня, а потім прийдуть грози та дощі. Температура опуститься на один день, але потім знову прогріється до +28 +30 градусів. А ось в останні дні серпня на сході знову очікуються дощі та грози, а температура вночі впаде до +15 градусів, вдень очікується +25 +26 градусів.
Дощі, зливи та грози прогнозуються в регіоні до кінця серпня. Вночі температура знизиться до + 8 +13 градусів, вдень очікується від +16 до + 21 градуса.
У столиці 24 серпня очікується похмура погода, можливі короткочасні дощі. Вночі в столиці близько + 16 градусів, вдень прогріється до +27 градусів.
З 25 серпня в Києві прогнозують похолодання та опади. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень від +18 до + 23 градусів. Вересень у столиці почнеться з дощів, вночі +13 +14 градусів, вдень +21 +23 градуси.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну прийде різке похолодання і сильні дощі.
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