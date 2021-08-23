В Украину ворвется осенняя погода: где температура упадет до 9 градусов тепла

Погода в Украине в ближайшую неделю будет прохладная и ожидаются сильные грозы с дождями. Высокая температура воздуха задержится только в восточных и южных областях в дневное время.

Какая погода будет в Украине с 23 по 27 августа, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода в понедельник, 23 августа

В начале недели грозами и дождями накроет западные области страны. Синоптики прогнозируют снижение температуры до +10 +14 градусов ночью, днем ожидается +21 +25 градусов, местами похолодает до +19 градусов.

В центральной части и на севере без осадков, ночью +12 +14 градусов, днем +24 +26 градусов. В южной части и на востоке осадки не прогнозируются, ночью от +14 до +17 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды на понедельник, 23 августа

Погода во вторник, 24 августа

На День Независимости грозами накроет все западные области, север страны, часть центральных областей, северо-восток и Киев. На остальной территории Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха на западе упадет ночью до +13 +15 градусов, днем до +18 +23 градусов.

В центре и на севере ночью +13 +15 градусов, днем от +23 до +27 градусов. В южной и восточной части страны ночью до +16 градусов, днем прогреется до +26 +30 градусов.

Карта погоды на вторник, 24 августа

Погода в среду, 25 августа

Грозы и понижение температуры в среду стоит ожидать жителям северных, центральных и северо-восточных областей. В остальных областях синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду. На западе и севере ночью +10 +13 градусов, днем от +18 до +21 градуса.

В центральных областях ночью до +15 градусов, днем +22 +25 градусов. На юге и востоке будет тепло, ночью +12 +16 градусов, днем от +26 до +28 градусов, местами до +30 градусов.

Карта погоды на среду, 25 августа

Погода в четверг, 26 августа

В четверг погода испортится почти во всех регионах страны, сухо будет только в Херсоне, Харькове, в Донецкой и Луганской областях. На западе, севере и в Киеве – ожидаются ливни и кратковременные дожди, на юге, в центре и на востоке – пройдут грозы.

Температура воздуха ночью в западных областях упадет до +9 +12 градусов, днем от +19 до +21 градуса. В северных центральных областях ночью +11 +13 градусов, днем +20 +22 градуса. На юге и востоке ночью +16 +18 градусов, днем до +27 +30 градусов.

Карта погоды на четверг, 26 августа

Погода в пятницу, 27 августа

В конце недели грозами, дождями и ливнями охватит все регионы Украины. На севере, в центре и на западе ожидается похолодание. Ночью температура упадет до +9 +12 градусов, днем столбики термометров покажут +19 +22 градуса. На юге и востоке прогнозируются грозы, ночью +16 +18 градусов, днем до +27 +31 градуса.

Карта погоды на пятницу, 27 августа

Погода в Киеве

В понедельник, 23 августа, в Киеве будет сухо и солнечно, возможно усиление ветра. Ночью +13 +15 градусов, днем +24 +26 градусов.

Во вторник, 24 августа, в столице синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура немного снизится, ночью +13 +15 градусов, днем до +22 +24 градусов.

В среду, 25 августа, в столице похолодает, прогнозируются грозы. Ночью +13 +15 градусов, днем +19 +21 градус.

В четверг, 26 августа, в Киеве ожидается ливень, и температура еще немного упадет. Ночью ожидается +11 +13 градусов, днем +20 +22 градуса.

В пятницу, 27 августа, в столице будет идти дождь. Ночью от +11 до +13 градусов, днем прогреется до +20 +22 градусов.

Карта погоды в Киеве