В Украину придет осенняя погода: много дождей и похолодание

Погода в Украине в последнюю неделю августа не сильно порадует теплом и солнцем. Синоптики прогнозируют понижение температуры почти во всех регионах страны и предупреждают о затяжном сезоне дождей.

Какая погода ожидается в Украине в ближайшую неделю – читайте в материале ниже.

На востоке страны ожидается сухая и теплая погода до 26 августа, а потом придут грозы и дожди. Температура опустится на один день, но потом снова прогреется до +28 +30 градусов. А вот в последние дни августа на востоке снова ожидаются дожди и грозы, а температура ночью упадет до +15 градусов, днем ожидается +25 +26 градусов.

Южные области тоже посетят дожди и грозы в четверг, 26 августа. Температура до +29 градусов продержится почти до конца месяца, но потом синоптики обещают небольшое похолодание. Ночью ожидается до +15 +16 градусов, днем около +26 градусов.

А вот на севере дыхание осени будет чувствоваться очень хорошо. С 24 августа в регионе прогнозируют дожди, ливни и грозы и этот период продлится до начала сентября. Температура воздуха сильно упадет: ночью похолодает до +12 +14 градусов, днем синоптики прогнозируют от +20 до +22 градусов, в некоторые дни – не более +19 градусов.

Сильнее всего похолодает в западных областях. На День Независимости ожидаются дожди и грозы, ночью температура упадет до +11 +14 градусов, днем ожидается от +17 до +19 градусов.

Дожди, ливни и грозы прогнозируются в регионе до конца августа. Ночью температура снизится до +8 +13 градусов, днем ожидается от +16 до +21 градуса.

Погода в Киеве

В столице 24 августа ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные дожди. Ночью в столице около +16 градусов, днем прогреется до +27 градусов.

С 25 августа в Киеве прогнозируют похолодание и осадки. Ночью от +12 до +14 градусов, днем от +18 до +23 градусов. Сентябрь в столице начнется с дождей, ночью +13 +14 градусов, днем +21 +23 градуса.

Первая неделя сентября в столице будет пасмурная, дождливая и прохладная. Карты показывают, что после 13 сентября в Киеве дневная температура упадет ниже +20 градусов.