В Україну прийде осіння погода: багато дощів і похолодання

Погода в Україні в останній тиждень серпня не сильно порадує теплом і сонцем. Синоптики прогнозують зниження температури майже у всіх регіонах країни та попереджають про затяжний сезон дощів.

Яка погода очікується в Україні в найближчий тиждень – читайте в матеріалі нижче.

На сході країни очікується суха і тепла погода до 26 серпня, а потім прийдуть грози та дощі. Температура опуститься на один день, але потім знову прогріється до +28 +30 градусів. А ось в останні дні серпня на сході знову очікуються дощі та грози, а температура вночі впаде до +15 градусів, вдень очікується +25 +26 градусів.

Південні області теж відвідають дощі та грози в четвер, 26 серпня. Температура до + 29 градусів протримається майже до кінця місяця, але потім синоптики обіцяють невелике похолодання. Вночі очікується до + 15 +16 градусів, вдень близько + 26 градусів.

А ось на півночі подих осені буде відчуватися дуже добре. З 24 серпня в регіоні прогнозують дощі, зливи та грози й цей період триватиме до початку вересня. Температура повітря сильно впаде: вночі похолодає до + 12 +14 градусів, вдень синоптики прогнозують від +20 до +22 градусів, в деякі дні – не більше + 19 градусів.

Найсильніше похолодає в західних областях. На День Незалежності очікуються дощі та грози, вночі температура впаде до +11 +14 градусів, вдень очікується від +17 до +19 градусів.

Дощі, зливи та грози прогнозуються в регіоні до кінця серпня. Вночі температура знизиться до + 8 +13 градусів, вдень очікується від +16 до + 21 градуса.

Погода в Києві

У столиці 24 серпня очікується похмура погода, можливі короткочасні дощі. Вночі в столиці близько + 16 градусів, вдень прогріється до +27 градусів.

З 25 серпня в Києві прогнозують похолодання та опади. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень від +18 до + 23 градусів. Вересень у столиці почнеться з дощів, вночі +13 +14 градусів, вдень +21 +23 градуси.

Перший тиждень вересня в столиці буде похмура, дощова і прохолодна. Карти показують, що після 13 вересня в Києві денна температура впаде нижче +20 градусів.