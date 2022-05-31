В Україну прийде справжня спека: де і коли "вжарить" до +33 градусів

Погода в Україні в перші дні червня буде місцями по-літньому теплою, а місцями навіть спекотною.

Якою буде синоптична ситуація у перший тиждень літа - читайте нижче в нашому матеріалі.

Яка погода буде 1 червня

За прогнозом Наталки Діденко, червень в Україні розпочнеться справжніми літніми градусами.

Протягом дня у більшості областей передбачається висока температура повітря, +24+29 градусів. На півдні та сході буде місцями до +30 градусів.

У західних областях короткочасні грозові дощі освіжатимуть повітря до +21+25 градусів.

Літні дощі в середу очікуються на сході, ввечері в центрі, на півночі. Південну частину дощі торкнуться локально, тут буде більше сухої погоди.

Прогноз для Києва

У Києві 1-го червня дощ з грозою більш ймовірний лише ввечері. Температура повітря завтра очікується в межах +25 градусів.

Що буде з погодою далі

Синоптик пише, що надалі "літечко погріє нас ще вищими градусами".

За прогнозом Українського гідрометцентру, 2 червня температура +23+28, на сході і півдні до +31 градуси. Дощі й грози ймовірні майже всюди, окрім Закарпаття та південно-східних областей.

В п'ятницю 3 червня буде сухо, сонячно й спекотно (на північному сході можливі дощі). Температура +23+28, а на півдні та сході розпече до +33 градусів.

Спекотно буде й 4-5 червня. В суботу грози й сильні опади можливі на заході, а в неділю - по всій країні.